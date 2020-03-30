Кристина Асмус раскрыла интимные подробности жизни с Гариком Харламовым

30.03.2020, 18:30, Разное

Кристина Асмус пояснила в интервью о том, какие отношения у неё складываются с Гариком Харламовым. По её словам, супруг полюбил её за образ Вари Черноус из сериала “Интерны”, и она даже купила для него костюм медсестры.

Не так давно на экраны вышел фильм “Текст”, в котором Кристина Асмус снялась в откровенной постельной сцене. Постановка интимной близости героев картины оказалась весьма откровенная, отчего общественность бурно отреагировала. Многие начали осуждать знаменитость и писать ей в социальных сетях гневные комментарии, но актриса не реагирует на них, продолжая жить своей привычной жизнью и публиковать снимки, провоцирующие критиков. Тем не менее, в реальной жизни она не столь провокационна, как может показаться. Звезда ведёт домашний образ жизни, и её любовь к уюту разделяет возлюбленный. Однако ранее пара имела более страстные отношения и артистка даже купила в магазине для взрослых белый костюм медсестры, чтобы порадовать своего мужа, но в итоге этот наряд теперь пылится на антресоли.

Кристина Асмус призналась, она понравилась мужу ролью в ситкоме “Интерны”, но на самом деле юморист любит её не такой. Резеденту шоу Comedy Club жена нравится без макияжа и причёски и в простом халате.