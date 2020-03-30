Российские актеры на фоне пандемии запустили творческий флешмоб

30.03.2020, 18:30, Новости дня

На фоне распространения коронавируса российские актеры запустили творческий флешмоб с хэштегами #житьтворитьлюбить и #homeartchallenge. В нем приняли участие Екатерина Волкова, Ольга Кабо, Марина Александрова, которые прочли отрывки любимых литературных произведений.

Ольга Кабо написала в Instagram, что «в любые времена искусство должно быть в наших душах». Она предложила коллегам прочитать или спеть любимые литературные произведения о любви. Сама Кабо поделилась строчками одного из стихотворений Анны Ахматовой, передает РИА «Новости».

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Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) 28 Мар 2020 в 7:29 PDT

Эстафету подхватил актер Вячеслав Манучаров, который прочитал фрагмент произведения Саши Черного. Он передал эстафету Марине Александровой, которая выбрала письмо Фрэнсиса Скотта Фицжеральда, оказавшегося в изоляции из-за вспышки «испанки».

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Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) 29 Мар 2020 в 2:04 PDT

Подругам она рекомендовала присоединиться к флешмобу с призывом «творить в условиях домашнего карантина».

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Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova) 29 Мар 2020 в 4:10 PDT

Журналист Эрнест Мацкявичюс прочитал вступительное эссе, написанное 10 лет назад для книги своего отца Гедриса Мацкявичюса «Преодоление».

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Мне кажется, то что сейчас происходит с нами, совсем не случайно и имеет глубокий сакральный смысл. Человечество ставят на паузу, чтобы предупредить. У нас появилась возможность и время подумать, осмыслить, вспомнить, оглядеться, переоценить. Сделать то, на что давно не хватает времени. Сегодня снял с полки папину книгу «Преодоление», к которой 10 лет назад написал вступительное эссе. Перечитал и сейчас хочу поделиться отрывком. Делаю это впервые, потому что писался этот текст для глаз, это слишком откровенно и должно читаться про себя, но сегодня случай особый. А эстафету передаю своим друзьям Дмитрию Губерниеву @guberniev_dmitry , Денису Майданову @maydanov_official , Марине Кравец @marinakravets Каю Метов @kay_metov у и Владимиру Лёвкину @vladimirlyovkin #ЖитьТворитьЛюбить #ЖитьЧитатьЛюбить #домашнийартвызов #homeartchallenge #мывместе #издомаслюбовью #fromhomewithlove

Публикация от Эрнест Мацкявичюс (@ernestmatskyavichyus) 29 Мар 2020 в 10:13 PDT

Союз художников России, в свою очередь, пригласил коллег поделиться в соцсетях видами из своих домов и мастерских. Тему Союз художников назвал «бескрайним простором для творчества». В акции поучаствовали художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, Ирина Рыбакова, Наталья Яковлева и другие.

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