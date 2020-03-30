 

Samsung выпустила обновление Android 10 с оболочкой One UI 2.0. для первого смартфона с 4 камерами

30.03.2020, 18:30, Разное

Южнокорейская группа компаний Samsung Group выпустила второе обновление операционной системы для смартфона с 4 камерами. Galaxy A9 2018 получил Android 10 с оболочкой One UI 2.0.
Новая прошивка с патчем безопасности Google датируется мартом 2020 года, номер версии – A920FXXU3CTCD. Пока что новое ПО доступно пользователям в Польше, но в ближайшем времени будет распространено и в других регионах. Android 10 с оболочкой One UI 2.0 будет загружаться как OTA-обновления. Желающие испытать все возможности нового ПО как можно скорее, могут загрузить и установить прошивку самостоятельно.

Несмотря на то, что официальной информации об изменениях компания не давала, сайт SamMobile утверждает, что Galaxy A9 получит выделенный ночной режим, запись Slow Motion видео на селфи-камеру, новые возможности родительского контроля, «Цифровое благополучие», возможность записи звука при записи с экрана и др.

Стоит отметить, что политика Samsung Group касательно обновления ПО на смартфонах направлена на то, что Galaxy A9 2018 официально получит новую прошивку в последний раз. На протяжении ещё одного года устройство будет обновляться раз в три месяца.



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