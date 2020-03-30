Елизавета II взяла на работу PR-менеджера Меган Маркл, а сама Меган – помощницу Билла Гейтса

30.03.2020, 18:25, Разное

Неожиданные новости пришли сегодня из Букингемского дворца – официальной резиденции королевы Елизаветы II. Пресс-служба сообщила о новом сотруднике королевского офиса. Пост главы по спецпроектам Ее Величества заняла Сара Латам, которая ранее работала PR-менеджером Меган Маркл и принца Гарри. Как многие могут помнить, герцог и герцогиня Сассекские распустили весь свой персонал в середине февраля, оставив 15 человек без работы. Но королева решила не разбрасываться ценными кадрами и наняла к себе американку Сару Латам, которая имеет двойное гражданство – американское и британское. Женщина была назначена специалистом по связям с общественностью в офисе Меган Маркл и принца Гарри в марте прошлого года. У нее богатый опыт работы в высших эшелонах власти: в 2016 году она занимала пост старшего советника президентской кампании Хилари Клинтон, с которой Меган дружна. В 2005-2006 годах она была специальным советником министра культуры, СМИ и спорта США Тессы Джоуэл. Также она успела поработать на двух президентов США – Барака Обаму и Билла Клинтона.

Сара Латам

По ту сторону океана также произошли серьезные кадровые изменения. Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри за два дня до официального лишения их королевских полномочий наняли к себе на работу бывшую личную помощницу Билла и Мелинды Гейтс – Кэтрин Сен-Лоран. По информации Daily Mail, девушка возглавит новый благотворительный проект супругов, о запуске которого станет известно уже на этой неделе. Ради новой должности Кэтрин покинет пост директора благотворительного фонда жены Билла Гейтса Pivotal Ventures.

После почти 9 лет работы вместе с Мелиндой, фондом Гейтса и командой Pivotal Ventures я начинаю новую главу. Но хочу продолжать поддерживать с вами контакт. Со следующей недели я буду исполнять обязанности главы администрации и исполнительного директора нового некоммерческого предприятия Меган и Гарри. Они сами приступают к новой главе, и я очень рада возможности стать их помощником, реализовать их видение и предоставить им возможность оказывать воздействие на проблемы, которые для них наиболее важны.

Кэтрин Сен-Лоран

О личном пуле секретарей и помощников принца Гарри и Меган Маркл, который стал первым в истории британской короны, состоящим полностью из женщин, мы писали здесь в августе прошлого года, задолго до “мегзита”.