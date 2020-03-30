Принца Чарльза выписали из карантина после заражения коронавирусом

30.03.2020, 18:25, Разное

Обнадеживающая весть пришла из поместья Балморал в Шотландии, где последние пару недель живут сын и невестка королевы Елизаветы II: принц Чарльз больше не находится в самоизоляции после того как ему поставили диагноз коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе их официальной резиденции – Кларенс-хаус.

Сегодня после консультации с лечащим врачом принц Чарльз прекратил режим самоизоляции и вышел из карантина,

– сказано в заявлении. Карантин герцога Уэльского продлился 7 дней. Однако его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, продолжает соблюдать режим самоизоляции, несмотря на отрицательный результат теста на вирус COVID-19 – ориентировочно, до конца этой недели.

Напомним, 25 марта британские и американские СМИ, в том числе BBC, Washington Post и Sky News, со ссылкой на заявление Кларенс-хауса сообщили, что 71-летний сын королевы Великобритании и отец принцев Уильяма и Гарри принц Чарльз болен коронавирусом.

У принца Уэльского положительный тест на коронавирус. У него были легкие и незначительные симптомы заболевания, но в остальном у принца сейчас самочувствие удовлетворительное. Он работал последние 10 дней в обычном режиме, но из дома. Невозможно установить, где именно и через кого принц заразился коронавирусом, так как в последнее время у него было много встреч из-за публичного статуса,

– заявили в пресс-службе дворца, уточнив, что тестирование было сделано в лаборатории в шотландском Абердиншире. Анализы также сдала и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская. Но результат оказался отрицательным. В середине марта, когда пандемия только набирала обороты, принц Чарльз отказался от классических рукопожатий в пользу почтительных кивков и жеста намасте. Но эти меры предосторожности не помогли избежать вируса.