 

Пир из чумы: подмосковный кондитер испек торт в виде коронавируса

30.03.2020, 18:22, Разное

Кондитер из подмосковного Красногорска изготовил необычный торт в виде тела коронавируса COVID-19. Лакомство имеет круглую форму с характерными красными отростками, формирующими “корону”, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Вес торта составил 1,5 килограмма. Он сделан из шоколадных коржей и кремовой основы. Автор кулинарного “шедевра” рассказал, что таким образом решил поддержать борьбу с пандемией, символично скормив “вирус” своим друзьям. Он выразил надежду, что Россия справится с инфекцией так же быстро, как товарищи съели торт. 



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