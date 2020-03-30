 

В ФЗНЦ подтвердили побег своего сотрудника из ливийской тюрьмы “Митига”

30.03.2020, 18:22, Разное

Он рассказал, что после тщательного мониторинга соцсетей и общения с собственными источниками его сотрудникам удалось подтвердить – Шугалей действительно был в числе беглецов. И хотя известно, что террористы вновь поймали пленников близ Триполи и бросили их в карцер, нельзя однозначно утверждать, что российского социолога постигла такая же судьба. Чтобы выяснить наверняка, поймали его или нет, в “Митигу” уже отправился российский адвокат. 

Триполитанская тюрьма “Митига” печально известна крайне тяжелыми условиями содержания и издевательствами над узниками. Тот же карцер – это клетушка 90 на 120 сантиметров, в которой нельзя даже лечь и приходится спать сидя. А о пытках и бесчеловечном отношении надзирателей неоднократно писали СМИ.

Напомним, Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены ливийскими террористами и заточены в “Митигу” в мае прошлого года. Эта тюрьма находится рядом с одноименным аэропортом и на данный момент переоборудована в базу боевиков. Террористы разместили на территории тюрьмы артиллерию и пункт управления беспилотниками, а заключенных используют в качестве прикрытия от артиллерийских ударов со стороны сил ЛНА.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Названы нетипичные признаки диабета

04.03 / Евросоюз выделит 700 млн евро для решения ситуации с мигрантами на турецко-греческой границе

06.02 / Ученые назвали необходимое количество орехов для снижения рисков ожирения

06.02 / Максим Фадеев считает алчность основой зла на земле

13.04 / Мнение: Закрыть лаз

14.02 / Мнение: Письмо: “Создать нейронный механизм в своей голове”

11.03 / Личное: Пися на Гоа

10.03 / Скандалы: Суд начался. Виновные уже известны

08.02 / Эксперты предупредили об опасных для смартфонов приложениях

09.02 / Мнение: О шокирующих примерах домашнего насилия у креативного класса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска