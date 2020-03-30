Вирусолог усомнился в прогнозе Трампа по количеству жертв COVID-2019

30.03.2020, 18:16, Новости дня

«Смертность от этого вируса не такая уж высокая, не надо ее преувеличивать», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Виктор Зверев, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что количество жертв от COVID-2019 может дойти до 200 тысяч.

По мнению завкафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени Сеченова, академика РАН Виталия Зверева, число инфицированных коронавирусом в Соединенных Штатах в реальности доходит или уже превышает 200 тысяч, но говорить о таком же количестве умерших не приходится.

«Я думаю, что у них даже больше 200 тысяч заболевших, потому что многие, кто легко переносят болезнь, просто не обращаются к врачу. Это также зависит от того, есть у человека медицинская страховка или нет, какая она и так далее, – рассуждает вирусолог. – Если исходить из того, что происходит, переболеет 70%-80% всего населения просто в разной форме».

«Смертность же от коронавируса даже меньше, чем от гриппа. Поэтому нет такого страха. По данным тех же США, от гриппа умерло около 20 тысяч. Это менее серьезная цифра в сравнении с COVID-2019», – отмечает Зверев.

По словам вирусолога, мероприятия по борьбе с новым вирусом проводятся с целью растянуть эпидемию по времени и, таким образом спасти как можно больше людей. «Если в США пойдет вал, как в Италии, то медицинские службы просто не будут с этим справляться – не хватит оборудования. А если выиграть время, то большему количеству людей смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь», – отметил Зверев.

Напомним, в понедельник в США подошел к концу 15-дневный период действия федеральных рекомендаций о социальном дистанцировании. Однако власти США не стали смягчать меры по предотвращению распространения коронавируса, а продлили их до 30 апреля. Об этом сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Также президент США заявил, что жертвами от коронавируса в стране могут стать 200 тысяч человек. И если их будет меньше, то работу по борьбе с COVID-2019 в США можно будет считать успешной.

На данный момент в США, по информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксированы более 140 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,4 тыс. человек.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.