Правительство решило упростить процедуру банкротства граждан
30.03.2020, 18:16, Новости дня
Россияне смогут бесплатно подать заявления о процедуре внесудебного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ) или через арбитражного управляющего, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
«Минэкономразвития внесло в правительство РФ поправки в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина», – цитирует ТАСС собеседника.
Согласно данным поправкам, граждане смогут подавать заявление самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего на безвозмездной основе.
«Таким образом для тех, кто попал в непростую финансовую ситуацию, предлагается срочно ввести упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долга без обращения в суды на основе цифровой платформы», – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что процедуру банкротства смогут пройти граждане с долгом от 50 до 700 тыс. рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин сделал ряд поручений по ситуации с коронавирусом. В частности, он поручил упростить процедуру банкротства граждан, снизить стоимость и сократить сроки такой процедуры.
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