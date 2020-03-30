 

Правительство решило упростить процедуру банкротства граждан

30.03.2020, 18:16, Новости дня

Россияне смогут бесплатно подать заявления о процедуре внесудебного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ) или через арбитражного управляющего, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«Минэкономразвития внесло в правительство РФ поправки в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина», – цитирует ТАСС собеседника. 

Согласно данным поправкам, граждане смогут подавать заявление самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего на безвозмездной основе.

«Таким образом для тех, кто попал в непростую финансовую ситуацию, предлагается срочно ввести упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долга без обращения в суды на основе цифровой платформы», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что процедуру банкротства смогут пройти граждане с долгом от 50 до 700 тыс. рублей. 

Ранее президент РФ Владимир Путин сделал ряд поручений по ситуации с коронавирусом. В частности, он поручил упростить процедуру банкротства граждан, снизить стоимость и сократить сроки такой процедуры.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Финляндия первой в ЕС начнет добывать промышленный уран

14.02 / «Любви нет» – Жириновский шокировал молодых россиян

27.02 / Украина и Великобритания начали переговоры о двустороннем соглашении

12.02 / Киевский суд попросили запретить слово «слуга» в названии партии Зеленского

26.02 / Президентский грант открыл большую сцену для молодых музыкантов

13.02 / Боксеру Кушиташвили предъявили обвинение

10.03 / Ученые Сингапура обнаружили новые симптомы коронавируса

15.03 / Полностью рассекречен новый смартфон Motorola Edge

08.02 / В квартире единоросса и главы района в Петербурге нашли подпольное казино. Соратники пригрозили исключить его из партии

04.03 / Праймериз демократов в США: первые данные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска