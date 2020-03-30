Оперштаб удалил информацию о продлении карантина до 14 апреля

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30.03.2020, 18:16, Новости дня

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве изменил информацию о продлении режима самоизоляции до 14 апреля, формулировка сменилась на необходимость его соблюдения в «ближайшее время».

Изначально оперштаб в Telegram сообщил, что режим самоизоляции действует до 14 апреля, однако позже информация в посте поменялась – сообщается, что режим самоизоляции будет действовать в «ближайшее время», передает РИА «Новости».

«Режим повышенной готовности введен на территории города Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года. Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома», – говорится в обновленном ответе.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей. В понедельник такие же ограничения ввели в еще восьми регионах России.

В стране за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Всего в РФ 1 тыс. 836 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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