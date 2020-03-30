Новгородская область закрылась на самоизоляцию из-за COVID-19

30.03.2020, 18:09, Разное

Новгородская область стала следующим регионом, который ушел на самоизоляцию из-за эпидемии коронавируса, пишет 360tv.

За сегодня этот регион стал шестнадцатым, кто принял решение ограничить передвижение населения, поскольку, несмотря на выходную неделю для изоляции и снижения общения людей, количество инфицированных продолжило активно расти. За сутки количество таких людей выросло на 302 человека, составив 1836 человек.

Напомним, что на самоизоляции уже находятся Москва, Московская область, Липецкая область, Татарстан, Мурманская область, Калининградская область, Вологодская область, Иркутская область, Свердловская область, Брянск, Адыгея, Ульяновская область, часть Ленобласти, Якутия, Архангельская область.