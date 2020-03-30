 

Британский секс-шоп пожертвовал всю медицинскую одежду госпиталю

30.03.2020, 18:08, Новости дня

Специализированный секс-шоп MedFetUk для любителей медицинского фетишизма в Великобритании пожертвовал весь свой запас одноразовой одежды санитаров госпиталю.

«Сегодня мы пожертвовали весь наш запас одноразовой одежды в больницу NHS. Это всего несколько комплектов, потому что у нас нет больших запасов, но они были в отчаянии, поэтому мы отдали их бесплатно», – отмечается в Twitter онлайн-магазина.

В какой именно госпиталь направлена одежда, не уточняется. При этом магазин раскритиковал власти за недостаточное снабжение медучреждений всем необходимым.

Накануне замглавного врача Великобритании Дженни Харрис заявил, что наступление пика распространения коронавируса в стране ожидается через 12 недель.

Ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом. По состоянию на воскресенье в Британии почти 20 тыс. случаев заражения и более 1,2 тыс. смертей.

Коронавирусом заразился в том числе премьер Джонсон.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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