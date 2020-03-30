 

Путин и Трамп обсудили коронавирус и цены на нефть

30.03.2020, 18:08, Новости дня

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, информирует Кремль.

«Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в РФ и США мерах по противодействию этой угрозе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин и Трамп обсудили возможности «более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении».

«Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики. Затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений», – информирует Кремль.

Ранее Трамп сообщил, что проведет в понедельник разговор с президентом Владимиром Путиным и обсудит с ним ситуацию на рынке нефти.



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