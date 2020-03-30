Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по столице Йемена

30.03.2020, 17:59, Новости дня

Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией в понедельник нанесла авиаудары по повстанцам-хути в столице Йемена, сообщают источники Reuters.

Это нехарактерный шаг, поскольку в последние месяцы на фоне усилий Саудовской Аравии по деэскалации конфликта в Йемене количество ударов в Сане сократилось.

В воскресенье саудовские силы перехватили баллистические ракеты, запущенные хути в Йемене, сообщило государственное информагентство страны SPA.

Как сообщает агентство со ссылкой на официального представителя международной коалиции, в субботу вечером Эр-Рияд перехватил две ракеты над столицей и городом Джизан, расположенном у границы с Йеменом.

«В связи с падением обломков сбитой ракеты над жилыми районами получили легкие ранения двое мирных жителей», – сообщил официальный представитель саудовской гражданской обороны подполковник Мохаммед аль-Хаммади.

Несколькими днями раньше все стороны в Йемене поддержали призыв ООН к прекращению огня на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

В ООН выразили обеспокоенность в связи с запуском ракет и вновь призвали все стороны поддержать перемирие, в поддержку которого высказались политические и племенные лидеры, а также организации гражданского общества.

«Я удручен и разочарован этими действиями в то время, как йеменская общественность единодушно и настоятельно требует мира. Йемену нужно, чтобы его лидеры посвятили все свое время предотвращению и минимизации потенциально катастрофических последствий вспышки COVID-19», – заявил специальный представитель ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

Хути нередко запускают ракеты по Саудовской Аравии, но в большинстве случаев они не достигают столицы.

Ракетные атаки произошли в пятую годовщину начала саудовской интервенции в Йемене с целью восстановить международно признанное правительство.

Когда коалиция начала удары в 2015 году, хути и их союзники уже вели гражданскую войну с правительством, которое они вытеснили из йеменской столицы.

Война подпитывается соперничеством между Саудовской Аравией и Ираном, который поддерживает хути.

В результате войны в Йемене погибло более 100000 человек, многие из которых стали жертвами саудовских авиаударов