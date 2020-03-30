Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по столице Йемена
30.03.2020, 17:59, Новости дня
Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией в понедельник нанесла авиаудары по повстанцам-хути в столице Йемена, сообщают источники Reuters.
Это нехарактерный шаг, поскольку в последние месяцы на фоне усилий Саудовской Аравии по деэскалации конфликта в Йемене количество ударов в Сане сократилось.
В воскресенье саудовские силы перехватили баллистические ракеты, запущенные хути в Йемене, сообщило государственное информагентство страны SPA.
Как сообщает агентство со ссылкой на официального представителя международной коалиции, в субботу вечером Эр-Рияд перехватил две ракеты над столицей и городом Джизан, расположенном у границы с Йеменом.
«В связи с падением обломков сбитой ракеты над жилыми районами получили легкие ранения двое мирных жителей», – сообщил официальный представитель саудовской гражданской обороны подполковник Мохаммед аль-Хаммади.
Несколькими днями раньше все стороны в Йемене поддержали призыв ООН к прекращению огня на фоне борьбы с пандемией коронавируса.
В ООН выразили обеспокоенность в связи с запуском ракет и вновь призвали все стороны поддержать перемирие, в поддержку которого высказались политические и племенные лидеры, а также организации гражданского общества.
«Я удручен и разочарован этими действиями в то время, как йеменская общественность единодушно и настоятельно требует мира. Йемену нужно, чтобы его лидеры посвятили все свое время предотвращению и минимизации потенциально катастрофических последствий вспышки COVID-19», – заявил специальный представитель ООН по Йемену Мартин Гриффитс.
Хути нередко запускают ракеты по Саудовской Аравии, но в большинстве случаев они не достигают столицы.
Ракетные атаки произошли в пятую годовщину начала саудовской интервенции в Йемене с целью восстановить международно признанное правительство.
Когда коалиция начала удары в 2015 году, хути и их союзники уже вели гражданскую войну с правительством, которое они вытеснили из йеменской столицы.
Война подпитывается соперничеством между Саудовской Аравией и Ираном, который поддерживает хути.
В результате войны в Йемене погибло более 100000 человек, многие из которых стали жертвами саудовских авиаударов
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Служба новостей «Голоса Америки»
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