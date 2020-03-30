Грузия вводит комендантский час и объявляет карантин

30.03.2020, 17:59, Новости дня

С целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19, Грузия вводит комендантский час и объявляет карантин в масштабах страны. Об этом на специальном брифинге 30 марта заявил грузинский премьер Георгий Гахария.

«Динамика роста числа инфицированных – тревожна… Часть граждан не осознаёт серьёзность проблемы», – сказал Гахария и отметил, что в трёх случаях инфицирования COVID-19, власти не смогли определить источник заражения.

В рамках карантинного режима с 31 марта в Грузии запрещается передвижение пешком и на транспорте с девяти часов вечера до шести часов утра. При этом в стране прекращает работу общественный транспорт, хотя допускается в течение дня передвижение на личных автомобилях, а также такси, но с определенными ограничениями, т.е. в салоне машины не должно находиться более трёх человек, включая водителя.

Согласно новым правилам, гражданам в возрасте более 70 лет запрещается выходить из дома, за исключением ближайших продуктовых магазинов, аптек или медицинских учреждений. Как заявил премьер, одиноким людям необходимую помощь окажут местные органы власти.

Статистика

По состоянию на 30 марта в Грузии инфицированы коронавирусом 100 человек, при этом восемнадцать из них уже выздоровели.

По сравнению с соседними странами, грузинские показатели по-прежнему относительно низкие. Так, в Армении — 482 инфицированных коронавирусом, из них 30 выздоровели и 3 умерли, в Азербайджане — 209 случаев COVID-19, из них 15 пациентов выздоровели и 4 скончались, в России — 1836 подтвержденных фактов заболевания, с 66 случаями излечения и 9 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 9217 инфицированных COVID-19, из них 105 выздоровели, и 131 — умерли.

Меры против COVID-19

В Грузии с 21 марта действует чрезвычайное положение, причем в двух районах был введен режим строгого карантина. При этом в регионе Самегрело, который прилегает к сепаратистской Абхазии, уже 29 марта ввели запрет на передвижение общественного транспорта, а автомобильное передвижение контролировалось полицией. Данная мера, согласно грузинским властям, стала необходимой из-за сложной эпидемиологической ситуации в Абхазии.

В частности, ожидается, что в случае выявления коронавируса у жителей этого оккупированного региона, многие из них приедут на лечение к грузинским врачам. Несмотря на то, что сепаратистские власти закрыли переходные пункты на линии оккупации, согласно грузинским источникам, жителям Абхазии все равно удается переходить через административную границу.

Как заявляют в Тбилиси, на контролируемой центральными властями территории «всем гражданам будет оказана соответствующая помощь». С данной целью идет процесс оснащения необходимым оборудованием многопрофильной клиники в Рухи, которая находится вблизи линии оккупации. Согласно министру здравоохранения Грузии, клиника рассчитана на обслуживание 100 пациентов одновременно. В Рухи уже поступило 11 аппаратов искусственного дыхания.

«Любой, кто перейдет линию оккупации и нуждается в медицинской помощи — получит эту помощь. Кому потребуется карантинная зона — получит зону карантина. Мы сделаем все для защиты здоровья наших граждан по обе стороны оккупационной линии. Это критически важно, и это основная функция и миссия запуска этого мощного медицинского центра», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который 29 марта посетил клинику в Рухи.

Примечательно, что сепаратистские власти в Абхазии, а также в Цхинвальском регионе заявляют, что на этих территориях не зафиксировано случаев коронавируса. Тем не менее, в целях предотвращения распространения COVID-19, в Абхазии с 28 марта до 20 апреля ввели чрезвычайное положение. Причем в Гальском районе, населенном преимущественно этническими грузинами, введен комендантский час.

В Цхинвальском регионе также приняли определенные меры против распространения коронавируса. С 28 марта по 13 апреля в Южной Осетии действует карантин во всех кафе, ресторанах, столовых, спортивных залах и учебных заведениях.

Помощь США

Как сообщает посольство США в Грузии, Соединенные Штаты выделят 1.1 млн долларов грузинскому сектору здравоохранения. В частности, эта сумма будет направлена на подготовку лабораторных систем, эпидемиологические исследования и наблюдение, поддержку и подготовку технических экспертов, обмен информацией и так далее.

Также, при содействии центров по контролю и профилактике заболеваний США, 200 грузинских медицинских работников в масштабах страны прошли подготовку по определению и лечению, а также предотвращению новой болезни.

Глава грузинского МИДа Давид Залкалиани поблагодарил США за оказанную помощь.

«Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки за ту неоценимую поддержку, которую они окажут Грузии в борьбе с COVID-19. Помощь США грузинскому сектору здравоохранения и связанных с ним программам является значимой вехой в нашем партнерстве», — написал в «Твиттере» грузинский министр.