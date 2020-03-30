Рада приняла за основу законопроект о запрете возврата “ПриватБанка” Коломойскому

30.03.2020, 17:54, Новости дня

30 марта на внеочередном заседании парламента депутаты приняли за основу проект закона №2571-д о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Инициативу поддержало 267 народных депутатов.

Документом предлагается ввести запрет возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Этот документ среди прочего сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому, пояснял нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев.

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Кроме того, народные депутаты поддержали предложение о сокращении наполовину сроков подготовки этого законопроекта ко второму чтению.

Принятие этого законопроекта, а также проекта закона о рынке земли, который в данный момент рассматривает парламент, является условием Международного валютного фонда для предоставления Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

По словам Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.