Рада разрешила лечить COVID-19 незарегистрированными в Украине препаратами

30.03.2020, 17:54, Новости дня

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта приняла законопроект №3268 по поводу лечения коронавирусной болезни COVID-19, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За проголосовали 312 народных депутатов при необходимых 226.

Данный законопроект, в частности, предусматривает возможность применения в Украине незарегистрированных лекарств, рекомендованных официальными органами США, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля для лечения COVID-19, а также зарегистрированных в Украине лекарств, которые изначально не предназначены для лечения коронавирусной инфекции, но их эффективность доказана в перечисленных выше странах.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что общепринятые регуляторные подходы “не всегда дают ответы на все вызовы, перед которыми оказывается медицинская практика”, особенно в условиях эпидемии.

“Поэтому развитые системы здравоохранения (например, Великобритания) в поисках выхода из ситуации позволяют применение зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не включены в утвержденную инструкцию для медицинского применения (англ. off-label use)”, – отметили авторы законопроекта.

На данный момент лекарств от COVID-19 не существует. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, ряд средств западной медицины, а также народных или домашних средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но препаратов, которые позволяют предотвратить или лечить данное заболевание, пока нет.

На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США сказано, что в Америке сейчас испытывают эффективность при лечении COVID-19 противомалярийных препаратов хлорохин и гидроксихлорохин, а также противовирусного препарата ремдесивир.

Об эффективности хлорохина при COVID-19 ранее заявляли французские и китайские исследователи.

Один из соавторов законопроекта №3268, народный депутат от “Слуги народа” Михаил Радуцкий говорил, что Украина ведет переговоры о поставке препаратов от малярии для лечения COVID-19, в частности, с Индией.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 740 тыс., из них более 156 тыс. выздоровели, а 35 114 человек умерли.

В Украине на 10.00 30 марта подтвердились 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 человек умерли, шесть выздоровели.