Один украинский военнослужащей погиб на Донбассе, количество пострадавших за день увеличилось до трех

30.03.2020, 17:54, Новости дня

30 марта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом проинформировал пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

“Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 30 марта, Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций, что в Донецкой области, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины”, – рассказали в пресс-центре.

В штабе добавили, что еще один украинский военный получил осколочное ранение в Луганской области в результате обстрела боевиков из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Сегодня в штабе уже сообщали о ранении двух украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области.

В комментарии “Украинской правде” пресс-секретарь ООС Павел Ковальчук пояснил, что это разные эпизоды.

“К сожалению, у нас сегодня один погибший и трое раненых. Это все разные эпизоды. По состоянию на обед у нас было двое раненых. Сейчас, к сожалению, имеем еще одного раненого и одного погибшего бойца”, – сказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.