Известны последствия заражения несколькими видами коронавируса

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30.03.2020, 17:53, Разное

Заражение несколькими видами родственных коронавирусов способно привести к возникновению нового патогена. Такой информацией поделились российские ученые.
Завкафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова пояснила о реассортации процесса, когда родственные коронавирусы начинают обмениваться гомологичными частями генетических элементов во время попадания в одну клетку. По словам отечественного специалиста, если пневмония попадает в зараженную обычным гриппом эпителиальную клетку дыхательных путей, то реассортация приводит к появлению нового патогена. Среди его функций: умение переходить от человека к человеку.

Американские эксперты заявляли, что панголины считаются промежуточными владельцами в ходе передачи коронавируса от летучих мышей к людям. Их коллеги из Китая обнародовали научный материал, где рассказали, что заболевания сердца практически в 4,5 раза увеличивают смертность от опасной эпидемии Covid-19.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце прошлого года в Китае, когда у Ухане обнаружили у местных жителей вирус неизвестного происхождения. В марте ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, а ее центром стала Европа. Первое место по продвижению пневмонии в Старом свете оказалась Италия, там численность зараженных к 16 марта составила 25 тысяч человек. В Испании эксперты зафиксировали 8000 эпизодов заболевания.



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