 

Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло до 14 человек

30.03.2020, 17:53, Новости дня

Еще четыре пациента с коронавирусом выздоровели и выписались из стационаров в Московской области, всего в регионе вылечились 14 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в регионе.

«Еще четыре пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны из стационаров после выздоровления. Заболевание протекало в легкой форме», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Таким образом, всего в Подмосковье после коронавируса выздоровели 14 человек. На данный момент в Московской области зафиксировано 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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