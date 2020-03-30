Архангельская область ввела режим самоизоляции

30.03.2020, 17:53, Разное

Из-за распространения коронавирусной инфекции на самоизоляцию ушла Архангельская область. Она стала 15 регионом, который сегодня объявил эту меру.

Людей просят не выходить на улицы без особой нужды. Продовольственные магазины и аптеки продолжат свою работу, а все остальные полностью или частично временно закроются. Также ограничения коснутся и общественного транспорта.

Данные меры области вводят, поскольку только за сегодняшние сутки число заболевших увеличилось на 302 человека. Всего в стране более 1800 болеющих.