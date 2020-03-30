 

Москвичам пообещали до 8 см снега к утру вторника

30.03.2020, 17:53, Новости дня

Коммунальные службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды. В ближайшие часы синоптики обещали снегопад, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что, по данным синоптиков, 30 марта в столичном регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 15-17 м/с и мокрый снег, передает «Интерфакс». 

«К вечеру температура опустится до минус 5 градусов, а в ночь на вторник продолжится снегопад, к утру может выпасть до 8 см снега», – сказал Бирюков.

По его словам, снегоуборочная техника, комплексные бригады и снегосплавные пункты готовы к приему снега.

«Под особым контролем наиболее опасные участки дорог: мосты, эстакады и низины, крутые спуски и подъемы, тоннели, площадки торможения перед остановками общественного транспорта, а также подходы к ним», – отметил Бирюков.

В свою очередь в Гидрометцентре добавили, что ночь на 1 апреля станет самой холодной за неделю, столбики термометров опустятся до -8 градусов.

«В первой половине недели средняя суточная температура окажется ниже нормы на два-три градуса. Ночь на среду станет самой холодной, но зато днем наметится тенденция на повышение температуры», – сообщил Гидрометцентр.

Отмечается, что во вторник, 31 марта, в столице будет порывистый ветер и снег. Температура опустится до -3 градуса, в Подмосковье – -5 градусов.

В ночь на 1 апреля температура опуститься до -8 градусов. В Подмосковье будет еще холоднее – от -6 до -11 градусов. 

Днем ожидается небольшой дождь и до +5 градусов в Москве, в Подмосковье – до +5. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что причиной похолодания является антициклон над Исландией. 



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