Что значит коронавирус для дольщиков?

30.03.2020, 17:50, Новости дня

Предотвращение коронавируса в РФ затрагивает все сферы жизни. Но некоторые планы не могут быть сорваны даже такой угрозой. Вот почему правительство прилагает максимальные усилия дабы защитить нас от заражения.

Ход строительства

Несмотря на риски, Москомстройинвест усиливает меры безопасности чтобы завершить строительство в срок. Вот почему на объектах работа продолжается, несмотря на коронавирус.

Факты

25 марта Андрей Бочкарев издал письмо, согласно которому на строительных объектах осуществляются дополнительные меры безопасности. Долевая стройка в Москве площадью 800 тыс. кв. м. (ЖК Царицыно) проверялась на распространение коронавируса.

По распоряжению Анастасии Пятовой, Москомстройинвест предоставил факты закупки обеззараживающих средств в необходимых объемах.

Было закуплено:

250 литров дезинфицирующего средства;

300 литров жидкого мыла;

1000 штук хозяйственного мыла;

Дополнительные меры:

На территории производится генеральная уборка, 2 раза в день замеряют температуру, вход и выход на стройку закрыт. Рабочих проинструктировали о необходимости соблюдения мер безопасности на фоне коронавируса.

Итог

Под стать правительственным мерам. Москомстройинвест делает все возможное на стройплощадках, чем вносит свою лепту в безопасность здравоохранения всего города.