В базе TENAA рассекретили смартфон Oppo Reno Ace 2

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30.03.2020, 17:50, Новости дня

В базе данных TENAA опубликовали технические характеристики флагманского смартфона Oppo Reno Ace 2 5G.

Вместе с тем китайская компания до сих пор не рассекретила параметры будущего аппарата. По представленным кадрам можно увидеть круглый блок камеры, которая имеет четыре объектива. В свою очередь, достоинством нового смартфона Oppo Reno Ace 2 5G следует обозначить качественный дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц.

Эксперты приписывают новому девайсу быструю зарядку с мощностью 65 Вт. Аппарат получит продвинутые технические характеристики, а также новые функции, отсутствующие у предшественников. Также известно, что новинка получит одновременно два слота для сим-карт. Остальные подробности пока не раскрываются.



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