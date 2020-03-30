В базе TENAA рассекретили смартфон Oppo Reno Ace 2

30.03.2020, 17:50, Новости дня

В базе данных TENAA опубликовали технические характеристики флагманского смартфона Oppo Reno Ace 2 5G.

Вместе с тем китайская компания до сих пор не рассекретила параметры будущего аппарата. По представленным кадрам можно увидеть круглый блок камеры, которая имеет четыре объектива. В свою очередь, достоинством нового смартфона Oppo Reno Ace 2 5G следует обозначить качественный дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц.

Эксперты приписывают новому девайсу быструю зарядку с мощностью 65 Вт. Аппарат получит продвинутые технические характеристики, а также новые функции, отсутствующие у предшественников. Также известно, что новинка получит одновременно два слота для сим-карт. Остальные подробности пока не раскрываются.