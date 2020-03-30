Смартфон LG G9 ThinQ отменили со всей линейкой

30.03.2020, 17:50, Новости дня

Инсайдеры сообщили, что южнокорейская марка LG намерена отказаться от выпуска нового смартфона LG G9 ThinQ.

Кроме того, вся линейка аппаратов также будет остановлена. В свою очередь, разработчики не намерены останавливаться на достигнутом, тогда как к весне поступят в продажу новые модели, относящиеся к отдельной линейке. За производительность флагманского аппарата будет отвечать мощный процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Также известно о применении 6,7-дюймового экрана.

Основная камера получит главный датчик 48 мегапикселей. Емкость встроенной батареи равна 4000 мАч. Эксперты прогнозируют, что новая модель получит стоимость около 800 долларов. Выход в продажу состоится уже к лету нынешнего года, но точные сроки пока не обозначены.