 

Производители платины из ЮАР объявили о форс-мажорных обстоятельствах

30.03.2020, 17:48, Новости дня

Крупнейшие в мире производители платины южноафриканские Anglo American Platinum, Sibanye Stillwater и Impala Platinum объявили о форс-мажорных обстоятельствах в контрактах после того, как трехнедельная национальная блокировка вынудила их свернуть операции, передает Reuters.

Южная Африка, на долю которой приходится около 70% добываемой платины, на прошлой неделе объявила о прекращении производства, чтобы попытаться замедлить распространение вспышки коронавируса.

Эта мера вызвала понижение рейтинга агентством Moody's и в дальнейшем ударит по горнодобывающей промышленности страны, на долю которой приходится около 7% ВВП.

Шахтеры поставили многие из своих операций на паузу и сократили обработку металлов, в то время как коронавирус также снизил спрос со стороны мировых автомобильных компаний.

Основные порты Южной Африки закрылись, что препятствовало потоку таких товаров, как железная руда, уголь и марганец.

Условие форс-мажора позволяет игнорировать определенные условия юридически обязывающего соглашения из-за неизбежных обстоятельств.

"Мы не можем поставлять (клиентам) металл, потому что теперь наши операции закрыты, поэтому нам придется объявить форс-мажорные обстоятельства", — сообщил представитель Sibanye Джеймс Уэлстед.

Новости о блокировке привели к росту цен на платину более чем на 20% на прошлой неделе, что стало самым большим скачком за неделю. Палладий вырос на 40% за неделю, в то время как родий вырос на 61%.

Спрос на палладий и родий, которые применяются для снижения вредных выбросов, возрос, поскольку ужесточение экологических норм вынуждает производителей автомобилей использовать больше этих материалов в каждом транспортном средстве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / “Дураки и дуры вы, кандидаты – Шнуровы!”. Собчак прокомментировала вступление Шнурова в Партию роста

09.03 / Есть там кто-нибудь? — France 24 о поиске инопланетян в космосе и на Земле

04.03 / Гол Киммиха принес победу “Баварии” в матче Кубка Германии с “Шальке”

03.03 / В Англии присвоили вспышке коронавируса высший уровень угрозы

20.02 / В Полтавскую область, где протестуют против поселения эвакуированных из Китая украинцев, приехал Аваков, Чечеткин и глава ОГА

04.02 / У зараженных коронавирусом в РФ оказалось невозможно выделить штамм

09.02 / 200 человек в день. Российская медицина выкашивает людей похлеще коронавируса

26.03 / Продюсеры попросили у Путина помощи из-за отмены концертов

12.02 / В Госдуме опровергли возможность совмещения должностей сенатора и главы Госсовета

04.03 / Для РФ Ближний Восток – часть стратегии по возвращению статуса сверхдержавы. “Вставание с колен” предусматривало триумфальное возвращение в регион

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска