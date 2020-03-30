 

Зоозащитники спасли щенка на пилораме в Новосибирске. Видео

30.03.2020, 17:48, Новости дня

На пилораме в Новосибирске зоозащитники спасли от неминуемой гибели щенка. Видео раненного маленького животного приют для бездомных животных "Дари добро" разместил на в соцсетях.

Щенок застрял в пятиметровых паллетных досках. Кто-то сказал, что его проще убить, чем вытащить из-под этих завалов. Работники пилорамы, торгующей лесом для стройки и ремонта, вообще утверждали, что щенок уже умер. Но волонтеры приюта все равно приехали и перевернув несколько паллет смогли вытолкать малыша на открытое пространство.

Кроху назвали Победой. Она задыхалась и стонала, поэтому ее незамедлительно доставили в ветеринарную клинику для обследования и лечения. Врачи подозревают, что травма тяжелая, кроме того присутствует интоксикация из-за длительного сдавливания. Но Победа будет жить.

"Вести Новосибирск" будут отслеживать дальнейшую судьбу чудом спасенного щенка.

 

Текст:

ГТРК "Новосибирск"



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