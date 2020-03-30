Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 апреля

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30.03.2020, 17:48, Новости дня

Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.

«До какого числа действует карантин? Согласно указу Мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Оперштаб в Telegram поясняет, что запрещены в том числе прогулки, уличные пробежки, занятия спортом на спортплощадках у дома.

Также объясняется, что те, кто живет в Подмосковье, но работает в Москве, могут выехать на работу, так как это разрешено.

Решение о проведении плановых операций должен принимать лечащий врач.

«Все разъяснения по введению режима ограничения передвижений по городу и мер, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который опубликуют на официальном портале mos.ru», – сообщили в операштабе.

Запрещено также ездить к родственникам на такси.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, введя режим самоизоляции в отношении всех жителей города. В понедельник аналогичные указы подписали в еще восьми регионах России.

В стране за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, всего в РФ заболели 1 тыс. 836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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