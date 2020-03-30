Вирусолог предсказал спад распространения коронавируса в РФ к маю

30.03.2020, 17:48, Новости дня

Китайский коронавирус в РФ пойдет на спад, как только в страну вернут всех ранее уехавших туристов, то есть примерно к маю, сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов рассказал, что заметил снижение агрессивности нового коронавируса. В связи с этим, по его мнению, инфекция пойдет на спад уже в течение месяца. При этом в Британии заявляют, что пик распространения вируса в стране ожидается через 12 недель, после чего он пойдет на спад.

«Каждый прогнозирует из того, что он видит вокруг себя, потому нам дают такие разные цифры. В РФ мы наблюдаем увеличение количества заболевших, и это неслучайно. Это связано с привозом тех горе-туристов, которые в самый разгар эпидемии, несмотря на предупреждения, поехали в дальние страны. Вот они нам болезнь и привозят», – говорит Зуев.

Все случаи заражения завозные, либо от приехавших туристов, объясняет вирусолог. Соответственно, как только в страну вернут всех россиян, ранее уехавших за границу, остановится и рост числа заболевших.

«Я полагаю, что исходя из того, что РФ уже прекратила международное авиасообщение, а гражданам настоятельно рекомендовано самоизолироваться, пройдет несколько дней, все это «нарастание» стабилизируется, а потом пойдет на убыль. Думаю, где-то к маю будут достаточно ощутимое снижение всей этой неприятности. Но это у нас. А что будет за рубежом, сказать очень трудно», – считает Зуев.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев в комментарии газете ВЗГЛЯД согласился с главврачом больницы в Коммунарке касательно того, что китайский коронавирус достигнет пика в Москве уже к середине – концу текущей недели. Он также заявил, что после достижения пика болезнь сразу же пойдет на спад, и это касается всей России.