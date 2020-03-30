В Общественной палате оценили преимущества дистанционного обучения для студентов

30.03.2020, 17:48, Новости дня

За последнее время появилось огромное количество платформ по дополнительному образованию, которые предоставили бесплатный доступ всем желающим на время карантина, сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ, президент Национального союза экспортеров Илья Семин.

Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Москвы приостановили работу общеобразовательных, спортивных школ и учреждений дополнительного образования с 21 марта до 12 апреля. Также многие вузы перешли на дистанционное обучение. Другие учебные заведения, расположенные в крупных городах России, последовали примеру столицы.

«Во-первых, школы и вузы продолжают вести базовую программу ­– уроки и лекции идут в режиме онлайн. Для молодежи это живо, и даже прикольно, потому что это необычно, и в то же время под контролем родителей, потому что они в соседней комнате. Лично я вижу в этом одни плюсы», ­– говорит Семин.

Время самоизоляции ­– это хорошая возможность набраться знаний, стать сильнее в какой-то области и просто саморазвиваться. Благодаря карантину у каждого появляется больше свободного времени, которое он может использовать с пользой, полагает эксперт.

«Что касается дополнительного обучения, стоит обратить внимание на то, что многие платные платформы на время стали бесплатными. Мы насчитали более 30 различных ресурсов, которые предлагают уникальный контент. Это, в том числе, образовательные курсы, касающиеся саморазвития, личностного и профессионального роста», ­– рассказывает Семин.

Бесплатно теперь можно подтянуть математику, русский, литературу. Многие языковые платформы также предоставили на время доступ к обучению. Семин подчеркивает, что в последнее время таких ресурсов действительно открылось очень много, и поэтому возможностей для самообразования стало больше.