Цена российской нефти Urals упала до $16 за баррель: так мало она не стоила с 1999 года

30.03.2020, 17:31, Новости дня

Стоимость российской нефти Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на минувшей неделе упала до $16,2, говорится в отчете Argus Media. Последний раз такие низкие цены на российскую нефть трейдеры фиксировали в июне 1999 года.

За неделю Urals, по их данным, подешевела на $5,51 за баррель. Причем скидка, которую продавцы были вынуждены предоставлять покупателям российской нефти, чтобы те ее купили, также стала максимальной с 2008 года: $4,75 за баррель.

Эксперты считают, что уменьшение цен на российскую Urals было вызвано ожиданиями будущего увеличения поставок из российских портов: в апреле объем отгрузки из России должен вырасти до 2,11 миллиона баррелей в сутки. Причиной роста предложения российской нефти на рынке станут как начало сезона ремонта на российских НПЗ, так и завершение действия сделки ОПЕК+, из которой Россия вышла в начале марта. Помимо этого, трейдеры сбивают цены на Urals, рассчитывая на то, что фактические отгрузки даже могут превысить запланированный объем поставок. Многие российские производители все еще не могут договориться с Беларусью о возобновлении отгрузок туда нефти в апреле и будут вынуждены искать покупателя на эту нефть в Европе и других регионах.

Цены на Urals толкает вниз и то, что после разрыва сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила, что готова продавать свою нефть Arab Light в Европе со значительной скидкой и утроить поставки. Это делается для того, чтобы нефтезаводы, которые традиционно работали на российской нефти, переключились на Arab Light.

Падает в цене не только Urals. Американская нефть WTI на торгах 30 марта также упала в цене до $20,2 за баррель. Ее цена впервые с 2002 года даже опускалась до $19,98. Цена североморской нефти Brent на лондонской бирже ICE также упала до $22,84 за баррель впервые с ноября 2002 года.

На общее падение спроса на нефть сейчас влияет неблагоприятная обстановка в мире в связи с коронавирусной пандемией, падение производства в разных регионах мира, теплая зима и, как следствие, уменьшение спроса на энергоносители. Однако значительное давление на цены на российскую нефть оказывает именно прекращение действия сделки OПЕК+.