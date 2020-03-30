Как влияет COVID-2019 на беременность и роды?

30.03.2020, 17:30, Новости дня

Пандемия COVID-19 меняет не только облик городов, образ жизни и вызывает кризис в экономике. Она переворачивает с ног на голову систему здравоохранения, которая с одной стороны пытается помочь больным с коронавирусом, а с другой — не навредить всем остальным пациентам. Как вести беременность и принимать роды в такой ситуации? Рассказываем, что происходит в мире с этой важной сферой медицины.

Что происходит с системой роддомов

Женщины, которые сейчас беременны, во всем мире получают новый и беспрецедентный опыт — большая часть дородовых приемов у акушера-гинеколога теперь может проводиться дистанционно. Это влияет не только на стандартные обследования и назначения в кабинете врача, но и на качество общения со специалистом: ощутить эмпатию, характерную для личного общения, получится уже не всегда. А вместе с тем сейчас, в условиях пандемии и, как следствие, – повышенного стресса, это как никогда важно.

Медицинское сообщество пытается по максимуму уберечь женщин от риска заражения и удержать их дома. В США беременным женщинам даже отправляют тонометр, который позволяет измерить артериальное давление. Гипертония в этой стране является основной причиной заболеваний и смертности матерей, поэтому им очень важно контролировать этот показатель.

Если говорить про роды, то больницы в тех же Штатах планируют разделять здоровых беременных женщин от больных. Центры по контролю и профилактике заболеваний даже разработали рекомендации по тому, как оценить у беременных симптомы COVID-19, которые позволяют быстрее переместить пациенток в нужное отделение.

Национальная служба здравоохранения Великобритании также опубликовала рекомендации по уходу за беременными во время пандемии. Они призывают женщин, ожидающих рождения ребёнка, к сокращению социальных контактов и рекомендуют там, где это целесообразно, проводить встречи пациента с врачом по телефону или с использованием видеоконференций. При этом беременным пациенткам, у которых проявляются симптомы COVID-19, и их медперсоналу предписаны дополнительные меры гигиены. Акушерки в отделении должны носить средства индивидуальной защиты, в том числе маски, защиту глаз и перчатки. Эти объяснимые в условиях пандемии меры тем не менее делают атмосферу излишне больничной и даже пугают.

Во многих странах в роддомах теперь отказываются от практики партнерских родов. Все договоренности и программы часто перестают работать во время пандемии, что приносит еще больший стресс беременным.

Опасен ли коронавирус для новорожденных

Существует очень ограниченное количество информации о том, как новый коронавирус влияет на беременных. Эта неопределенность вызывает тревогу и беспокойство многих женщин. Небольшие исследования, проведенные в Китае, указывают на то, что беременные с большей вероятностью могут заразиться вирусом, чем другие. Вероятно на это влияет то, что в этот период способность организма справляться с тяжелыми вирусными инфекциями снижается.

Пока неизвестно точно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус плоду или ребенку во время беременности или родов. Кроме этого, в этих (пока еще редких) случаях, вирус не был обнаружен и в образцах грудного молока. Это значит, что женщины могут безопасно кормить грудью младенца, даже если болеют COVID-19. Правда новорожденные сильно восприимчивы к любым вирусам, поэтому существуют разные рекомендации относительно того, как лучше уберечь их, если родитель заражен. Есть мнения, что женщины с коронавирусом могут защитить ребенка при кормлении грудью, если наденут маску. Другой вариант — сцедить молоко и попросить близких покормить малыша.

Стоит ли рожать дома во время пандемии

Роды дома — это всегда крайне небезопасное занятие, как для мамы, так и для младенца. Конечно, сейчас многие боятся, что больницы станут настолько перегруженными, что во время приема родов у медперсонала может не быть доступа даже к базовым расходным материалам, которые им необходимы для соблюдения безопасности. Матери бояться рожать и лежать с новорожденным в клиниках, в которых могут находится люди с COVID-19. Но подвергать риску себя и малыша не стоит, особенно в ситуации пандемии, когда из-за перегрузки системы здравоохранения быстро вызвать специалистов на дом может оказаться очень сложно.