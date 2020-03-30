В восьми регионах РФ введен режим самоизоляции

30.03.2020, 17:30, Новости дня

Режим домашней самоизоляции вводится еще в восьми регионах России: в Свердловской, Рязанской, Ульяновской, Астраханской, Брянской областях, Татарстане, Адыгее и республике Марий Эл.

О введении режима самоизоляции в Свердловской области для снижения рисков распространения коронавируса сообщил в понедельник губернатор Евгений Куйвашев, передает ТАСС.

«Самое важное – это не покидать жителям своих домов, за исключением некоторых случаев. Мы просим граждан оставаться в самоизоляции. Выходите из дома лишь для того, чтобы купить продукты или товары первой необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку или врача, вынести мусор, выгулять собаку», – сообщил он.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел аналогичные ограничения. Также жителям региона предписано соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров.

Такие же ограничения ввел глава Марий Эл Александр Евстифеев, передает РИА «Новости».

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов и органов по делам гражданской обороны и ЧС, Роспотребнадзора.

«Понимаю, какие неудобства возникают в связи с этим у каждого из нас, но это вынужденная мера, позволяющая сдержать эпидемию и сработать на опережение… Прошу вас со всей ответственностью отнестись к сложившейся ситуации, проявить самодисциплину и провести эти дни дома», – подчеркнул Евстифеев.

О введении таких мер в Татарстане для всех жителей республики сообщила руководитель республиканского штаба по противодействию распространения коронавируса Лейла Фазлеева. Также в республике приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа.

На сайте правительства Астраханской области также сообщается о введении с 30 марта карантина на территории региона.

О введении самоизоляции в Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Изменения в постановление вводят более усиленные меры по самоизоляции и карантинным мероприятиям, но они будут касаться только города Брянска», – пояснили в правительстве региона.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также сообщил, что подписал указ о введении режима самоизоляции для всех жителей республики.

«Ситуация с коронавирусом требует от нас быстрых и решительных мер для сдерживания его распространения», – сказал он.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил о введении аналогичных мер в своем Instagram.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

В РФ за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших – 1 тыс. 836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.