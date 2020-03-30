 

В Якутии объявлен режим самоизоляции, а в Ленобласти нельзя ездить между муниципалитетами

30.03.2020, 17:30, Разное

Самоизоляция регионов продолжается и теперь данное ограничение утвердили в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах. Помимо них, в Ленинградской области с 31 марта россиянам нельзя ездить между муниципальными образованиями.
Губернатор Ленобласти сообщил, что принято решение, что Мурино будет закрыт въезд и выезд. Власти считают, это поможет снизить темпы распространения коронавируса. Всех жителей призвали не покидать свои дома, не собираться группами, не посещать общественные места. Работать в обычном режиме будут аптеки и продуктовые магазины, однако людей просят соблюдать меры предосторожности.



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