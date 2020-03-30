 

“На улицы Нью-Йорка вывели национальную гвардию”: Дарья Повереннова рассказала о ситуации в США

30.03.2020, 17:30, Разное

Дарья Повереннова в эфире телевизионной передачи “Звёзды сошлись” рассказав о ситуации в США в связи с развитием эпидемии коронавируса. Знаменитость отметила, на улицы Нью-Йорка вывели национальную гвардию, опасаясь мародёрства со стороны граждан.
Дарья Повереннова призвала жителей РФ со всей ответственностью отнестись к карантинным мерам и самоизоляции, поскольку осознаёт, насколько опасная угроза в настоящий момент нависла над соотечественниками. Звезда отмечает, если люди не станут соблюдать меры, предписанные властями, в стране может произойти, что в настоящий момент творится в странах, где эпидемиологическая обстановка намного сложнее. По её словам, у неё есть подруги в разных точках мира. Поживающая в США заявила, сейчас на улицы мегаполиса вывели национальную гвардию. Военным предстоит следить, чтобы не началось мародёрство. Другая знакомая сейчас в Италии, и предупреждает, в их стране сначала все очень несерьёзно относились к COVID-19, а теперь жители страны не могут отойти от своего дома на расстояние в 200 метров, а подруга, находящаяся в Испании, и вовсе может выйти лишь на балкон.

Дарья Повереннова, обращаясь к соотечественникам, попросила тех не надеяться на авось, а принять все возможные меры для противодействия угрозе. Актриса старается не покидать квартиры, и изолировала свою мать, хотя та выражала недовольство и спорила, отказываясь соблюдать режим самоизоляции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Террористы ПНС начали массированный обстрел Триполи

20.03 / Ученые объяснили пользу виртуальной реальности для пищеварения

29.03 / В Роструде сообщили подробности перехода на электронный формат трудовых книжек

13.02 / Американские медики назвали ТОП-10 полезных завтраков

19.02 / Ученые из Дании обнаружили опасное свойство витаминных добавок

14.02 / В открытом доступе появился исходный код ядер смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

07.03 / Специалисты сравнили нынешние Coffee Lake и новые CPU Intel Comet Lake

15.02 / Личное: Показать грудь мужу подруги

03.02 / «Наш брак просто изжил себя»: Светлана Крючкова объяснила причину расставания с третьим мужем

27.02 / Венсан Кассель и Тина Кунаки впервые за полгода показали дочь Амазони

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска