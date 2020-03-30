“На улицы Нью-Йорка вывели национальную гвардию”: Дарья Повереннова рассказала о ситуации в США

30.03.2020, 17:30, Разное

Дарья Повереннова в эфире телевизионной передачи “Звёзды сошлись” рассказав о ситуации в США в связи с развитием эпидемии коронавируса. Знаменитость отметила, на улицы Нью-Йорка вывели национальную гвардию, опасаясь мародёрства со стороны граждан.

Дарья Повереннова призвала жителей РФ со всей ответственностью отнестись к карантинным мерам и самоизоляции, поскольку осознаёт, насколько опасная угроза в настоящий момент нависла над соотечественниками. Звезда отмечает, если люди не станут соблюдать меры, предписанные властями, в стране может произойти, что в настоящий момент творится в странах, где эпидемиологическая обстановка намного сложнее. По её словам, у неё есть подруги в разных точках мира. Поживающая в США заявила, сейчас на улицы мегаполиса вывели национальную гвардию. Военным предстоит следить, чтобы не началось мародёрство. Другая знакомая сейчас в Италии, и предупреждает, в их стране сначала все очень несерьёзно относились к COVID-19, а теперь жители страны не могут отойти от своего дома на расстояние в 200 метров, а подруга, находящаяся в Испании, и вовсе может выйти лишь на балкон.

Дарья Повереннова, обращаясь к соотечественникам, попросила тех не надеяться на авось, а принять все возможные меры для противодействия угрозе. Актриса старается не покидать квартиры, и изолировала свою мать, хотя та выражала недовольство и спорила, отказываясь соблюдать режим самоизоляции.