Ульяновская область ушла на 5 дней на самоизоляцию

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30.03.2020, 17:17, Разное

Ульяновская область всего 5 дней будет на самоизоляции с 31 марта по 5 апреля. Данный приказ уже подписал губернатор области.
На сегодняшний день Ульяновская область стала пятым регионом, который ушел на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Как известно, за последние сутки в РФ стало на 302 человека инфицированных COVID-19 больше, среди них 17 детей. Также сегодня были зафиксированы несколько смертей людей, у которых был подтвержден коронавирус.



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