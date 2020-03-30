Ульяновская область ушла на 5 дней на самоизоляцию

30.03.2020, 17:17, Разное

Ульяновская область всего 5 дней будет на самоизоляции с 31 марта по 5 апреля. Данный приказ уже подписал губернатор области.

На сегодняшний день Ульяновская область стала пятым регионом, который ушел на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Как известно, за последние сутки в РФ стало на 302 человека инфицированных COVID-19 больше, среди них 17 детей. Также сегодня были зафиксированы несколько смертей людей, у которых был подтвержден коронавирус.