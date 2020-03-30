Трамп усомнился в распространении Россией фейков о коронавирусе

30.03.2020, 17:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп обвинил ряд американских СМИ в публикации фейковых статей на фоне распространения коронавируса, поставив под сомнение распространение дезинформации со стороны России, Китая и Ирана.

«Во-первых, вы не знаете, что они делают. Если читать Washington Post, то верить этому не надо. Я верю очень малому из того, что я вижу. Я вижу статьи в Washington Post, которые настолько фейковые, настолько надуманные…» – сказал Трамп в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

Он также обвинил издание New York Times в нечестности.

На вопрос ведущего, сколько еще США будут терпеть активное распространение дезинформации со стороны России, Китая и Ирана, Трамп ответил: «Они делают это, мы делаем это».

«Мы говорим о них разное. Я делаю сильные заявления в адрес Китая, в том числе о «китайском вирусе»… И я не сказал бы, что их это взволновало. Они сказали, что это сделали наши военные. Я говорю: вы имеете в виду китайский вирус? И тут они вдруг звонят и говорят: давайте говорить вежливо. Каждая страна делает это», – сказал президент.

Ранее стало известно, что США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.

Кроме того, Госдеп призвал Китай признать «сокрытие информации о случившемся в Ухане», США также настаивают на упоминании «китайского происхождения» COVID-19 в документе ООН.

В то же время Пекин заявлял, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих обвинениях.