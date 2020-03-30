 

#ВсяВТебя: Равшана Куркова, Елена Крыгина и другие звезды с мамами в проекте Clarins

30.03.2020, 17:12, Разное

Актриса Равшана Куркова, блогер Дарья Костромитина, топ-визажист Елена Крыгина и солистка группы IOWA Катя вместе со своими мамами и сестрами приняли участие в масштабном проекте Clarins #ВсяВТебя, посвященном внутренней красоте и семейным секретам, которые передаются из поколения в поколение.

Равшана Куркова с мамой Рано КубаевойЕлена Крыгина с мамойВ рамках воодушевляющей кампании Clarins в поддержку линии средств ухода для любого возраста – от 14 до 60+ – четыре абсолютно разные героини вместе со своими мамами, сестрами и бабушками делятся секретами истинной красоты, которые передаются из поколения в поколение. Вместе они рассказывают о смешных и трогательных случаях из жизни, о главных бьюти-секретах и о том, какой смысл они вкладывают в слово “красота”, делясь своими неподдельными, живыми эмоциями.

В рамках кампании “Красота в любом возрасте” бренд запустил конкурс #ВсяВТебя в социальных сетях и на странице проекта на сайте Сlarins, где предложил пользователям рассказать в Instagram о тех, кто стал для них примером внутренней и внешней красоты. Раз в неделю 5 авторов самых трогательных историй награждаются наборами ухода для себя и героини своего рассказа. Каждые две недели жюри определяет по одной паре тех, кто получит набор средств ухода за кожей и профессиональную семейную фотосессию.

Катя IOWA с сестрой и мамойДарья Костромитина с мамой и сестрами



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