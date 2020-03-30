Россияне начали спиваться на карантине

30.03.2020, 17:10, Разное

Главврач

наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин бьет тревогу. Специалист утверждает:

если не принять меры, нас ждет тотальное пьянство и, как результат, эпидемия не

только коронавируса, но и преступлений на бытовой почве.

Дмитрий Вашкин опасается за изолированное

в четырех стенах население не просто так. Каждый год наркологи, а заодно и сотрудники

полиции, отмечают резкий рост алкогольных срывов, запоев и преступлений в длинные

новогодние каникулы. Вынужденный карантин с одной стороны может закончиться увеличением

рождаемости, с другой – тотальной алкоголизацией россиян. И вот почему.

В мире сложилась

уникальная беспрецедентная обстановка. Люди находятся в шоке и неопределенности. Даже те, кто считает,

что никакого вируса нет и “все это мировой заговор”, понимают: смерть от голода,

который может повлечь за собой коллапс мировой экономике страшнее, чем от коронаврирусной

инфекции.

У кого-то рушится бизнес, кого-то уволили с работы, кто-то не может зарабатывать,

сидя дома. Сферы туризма, авиации, ресторанного бизнеса, шоу-бизнеса, бьюти-услуг,

офлайн-магазины – все летит в тартарары.

Не удивительно, что тревожность населения скоро будет зашкаливать, из-за чего многие уйдут в запой. Это обычный способ решения любой проблемы для многих, не

только русских людей.

Алкоголь

в стрессовой ситуации – не друг, а враг человека (впрочем, злоупотребление им в

любой другой ситуации тоже). Он расшатывает нервную систему и серьезно подрывает

здоровье. Длительный карантинный запой приведет и к вспышкам агрессии, а значит,

усугублению ситуации с домашним насилием в стране. Также запой может вызвать волну преступлений

внутри семьи, конфликтов между супругами, родителями и детьми, соседями, что еще

больше усугубит непростую мировую обстановку.

Огромное

количество семей не только в столице, но в России, по-прежнему живет в тесных “однушках”

и “двушках”. Чем может закончиться месячная изоляция с семьей на тридцати квадратных

– страшно представить!

Закредитованность

населения, невозможность выплатить кредиты, потеря работы и дохода, неуверенность

в завтрашнем дне, невозможность повлиять на ситуацию – все эти факторы опять же

являются провоцирующими уход от реальности. Но пить будут не по пятницам, как это

было “принято”, а запоями.

Что делать