 

Россияне начали спиваться на карантине

30.03.2020, 17:10, Разное

Главврач
наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин бьет тревогу. Специалист утверждает:
если не принять меры, нас ждет тотальное пьянство и, как результат, эпидемия не
только коронавируса, но и преступлений на бытовой почве.

Дмитрий Вашкин опасается за изолированное
в четырех стенах население не просто так. Каждый год наркологи, а заодно и сотрудники
полиции, отмечают резкий рост алкогольных срывов, запоев и преступлений в длинные
новогодние каникулы. Вынужденный карантин с одной стороны может закончиться увеличением
рождаемости, с другой – тотальной алкоголизацией россиян. И вот почему.

В мире сложилась
уникальная беспрецедентная обстановка. Люди находятся в шоке и неопределенности. Даже те, кто считает,
что никакого вируса нет и “все это мировой заговор”, понимают: смерть от голода,
который может повлечь за собой коллапс мировой экономике страшнее, чем от коронаврирусной
инфекции.

У кого-то рушится бизнес, кого-то уволили с работы, кто-то не может зарабатывать,
сидя дома. Сферы туризма, авиации, ресторанного бизнеса, шоу-бизнеса, бьюти-услуг,
офлайн-магазины –  все летит в тартарары.
Не удивительно, что тревожность населения скоро будет зашкаливать, из-за чего многие уйдут в запой. Это обычный способ решения любой проблемы для многих, не
только русских людей.

Алкоголь
в стрессовой ситуации – не друг, а враг человека (впрочем, злоупотребление им в
любой другой ситуации тоже). Он расшатывает нервную систему и серьезно подрывает
здоровье. Длительный карантинный запой приведет и к вспышкам агрессии, а значит,
усугублению ситуации с домашним насилием в стране. Также запой может вызвать волну преступлений
внутри семьи, конфликтов между супругами, родителями и детьми, соседями, что еще
больше усугубит непростую мировую обстановку.

Огромное
количество семей не только в столице, но в России, по-прежнему живет в тесных “однушках”
и “двушках”. Чем может закончиться месячная изоляция с семьей на тридцати квадратных
– страшно представить!

Закредитованность
населения, невозможность выплатить кредиты, потеря работы и дохода, неуверенность
в завтрашнем дне, невозможность повлиять на ситуацию – все эти факторы опять же
являются провоцирующими уход от реальности. Но пить будут не по пятницам, как это
было “принято”, а запоями.

Что делать

  • Разумеется, ввод сухого закона – не лучшее решение.
    Такая мера вызовет еще большую нервозность в обществе. Но вот ограничить продажу алкоголя в одни руки вполне
    логично.
  • Очень важно
    в ситуации пандемии не забывать о том, что мы
    – взрослые люди. И несем ответственность за собственные поступки. А также за
    то, как мы боремся со стрессом, уходим от тревоги – с помощью спиртного или, например,
    спорта, которыми вполне можно заниматься дома.
  • Знаете ли вы, что йога – составляющая любого
    успешного курса лечения от наркотической или алкогольной зависимости? В основе злоупотребления
    лежат два человеческих качества. Тревожность, от которой зависимый пытается избавиться
    с помощью веществ, меняющих восприятие мира. И импульсивность – это когда человек
    не способен контролировать свои желания. Желание выпить или употребить наркотик
    в том числе. Именно йога учит жить “здесь и сейчас”. То есть находиться в реальности,
    в моменте. Поэтому, даже если раньше вы не
    занимались йогой, карантин – прекрасное время, чтобы начать это делать.
  • Кино и книги – отличная
    альтернатива ухода от реальности. Карантин – это возможность попасть в воображаемый
    мир без помощи алкоголя и запрещенных веществ.  Смотрите фильмы и читайте книги, которые давно собирались освоить,
    но все никак – не было времени. Тем более, что многие ресурсы сделали доступ к ним
    бесплатным на время пандемии.
  • Занимайтесь
    сексом! И утром,
    и вечером, и при любой возможности. Секс снимает уровень тревожности, нормализует
    давление и вызывает прилив гормонов радости в организме. Наконец, секс укрепляет
    отношения в паре, вынужденно оказавшейся в изоляции в режиме 24/7. 


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