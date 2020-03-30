Смекалка в действии: заключенные будут шить медицинские маски для россиян
30.03.2020, 17:10, Разное
Заключенные Башкирии будут шить медицинские маски для жителей республики. Об этом рассказали в местном министерстве промышленности и энергетики, сообщает ToDay News Ufa.
Необходимые для пошива материалы уже отправили в региональное управление ФСИН. Как сообщили в ведомстве, производство масок в колониях планируется вывести на промышленный уровень. Глава Башкирии Радий Хабиров поставил задачу добиться производства 75 тысяч масок ежедневно.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет