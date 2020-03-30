Еще три региона объявили режим самоизоляции из-за коронавируса

30.03.2020, 17:09, Разное

Свердловская, Брянская области и Адыгея также ушли на самоизоляцию из-за эпидемии коронавируса, пишет телеграмм-канал 360tv.

Распространение коронавируса в РФ набирает обороты и некоторые области не стали ждать общего карантина, а самостоятельно решили уйти в изоляцию, пока ситуации на их территории не стали критически тяжелыми. Так, сегодня Свердловская область, Брянск и Адыгея присоединились к решению Вологодской, Мурманской, Московской, Липецкой областям, Татарстану и Москве. В этих регионах запрещено выходить на улицу без крайней надобности, закрыты ТРЦ, предприятия и компании, запрещены массовые мероприятия, дети находятся на дистанционном обучении и многое другое.

Всех просят беречь себя и не выходить на улицу, а если появляются симптомы, которые могут указывать на инфицирование коронавирусом, обращаться за помощь.