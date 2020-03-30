Дмитрий Песков оценил вероятность введения “московских мер” в борьбе с COVID-19 по всей России

30.03.2020, 17:09, Разное

В настоящий момент в Москве действуют особые правила передвижения по улице, введённые в целях борьбы с COVID-19. Дмитрий Песков оценил вероятность введения “московских мер” по всей России.

На данном этапе карантинных мер, специалисты фиксируют положительную тенденцию в вопросе контактирования граждан в столичном регионе. Тем не менее, недавно правительство Москвы приняло решение ужесточить их, опубликовав новые правила. Вероятно, это понадобилось, поскольку угроза не устранена. Дмитрий Песков пока не берётся прогнозировать, как будут поступать власти РФ в ближайшее время, и планируется ли введения “московских мер” в остальных субъектах федерации, но отмечает, опасность весьма серьёзная, а потому се должны отнестись к ней с максимальным вниманием.

Сейчас в Москве и области жителям разрешается покидать свои жилища лишь для приобретения продуктов питания, медикаментов и для выноса бытовых отходов. Также появляться на улице можно тем, кто следует к месту работы, пишет ПолитЭксперт.