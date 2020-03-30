Ученые: «Шизофренические» свойства меди помогут остановить коронавирус

30.03.2020, 17:09, Разное

Американские исследователи напомнили о свойствах меди разрушать РНК вируса и препятствовать его распространению. «Шизофренической» назвал такую особенность профессор Майкл Шмидт.

Ученый Medical University of South Carolina,объясняя свое эмоциональное выражение с научной точки зрения, пояснил, что попавший на медную поверхность коронавирус разрушается под воздействием данного металла. Один из самых авторитетных журналов в мире, издаваемый Медицинским обществом Массачусетса, утверждает, что SARS-CoV2 сохраняется на медной поверхности только в течение четырех часов, тогда как на пластике или нержавеющей стали до двух-трех суток. Уникальная способность губительно отражаться на вирусах была обнаружена в ходе исследований учеными университета в Саутгемптоне в Англии еще в 2015 году. Пандемия COVID-19 снова заставила говорить о ней. Шмидт с коллегами выяснил, что медные поверхности в больницах могут снизить уровень заражения на 58%. К аналогичному результату приведет их внедрение в местах большого скопления людей, например, аэропортах или метро.

Профессор Горной школы Колорадо Джон Спир говорит, что единственным препятствием служит высокая стоимость металла, известного людям еще в глубокой древности. Человечество, оказавшееся перед лицом вирусной опасности, обязано устранить эту преграду, информирует ИА Красная весна.