Путин поручил губернаторам лично контролировать поддержку пожилых граждан

30.03.2020, 17:08, Новости дня

Граждане старшего поколения в условиях распространения коронавируса должны быть обеспечены медицинской помощью, лекарствами и доставкой продуктов на дом, полпреды и губернаторы должны лично контролировать этот вопрос, подчеркнул президент Владимир Путин.

«Важно обеспечить им поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что у граждан старшего поколения обязательно должна быть возможность оперативно обратиться за помощью и рассказать о своих проблемах.

«Уважаемые коллеги, прошу вас вместе с главами регионов лично контролировать эту работу. Это очень важно», – обратился президент к полпредам.

Он отметил, что такую деятельность уже ведут социальные службы и волонтеры.

«И им отдельно огромное за это спасибо», – сказал Путин.

Президент РФ на встрече с полномочными представителями также отметил самоотдачу, профессионализм и дисциплину медиков, борющихся с коронавирусом. Он заявил, что на прошлой неделе в РФ удалось сдержать сильный рост числа случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.