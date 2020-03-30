Трамп назвал санкции против «Северного потока – 2» своей идеей

30.03.2020, 17:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично стал автором идеи о санкциях против «Северного потока – 2».

«Например, трубопровод, российский трубопровод. Никто даже не слышал о российском трубопроводе, пока я не появился и не сказал: «А может это?» Это был я, а не кто-то другой», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в МИД заявили, что США, рассуждая о «российском энергетическом оружии», неприкрыто стремятся «подложить мину» под проект газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, США наложили санкции на трубоукладчиков газопровода «Северный поток – 2», из-за чего РФ вынуждена самостоятельно его достраивать. Президент Владимир Путин объяснял, зачем на самом деле США наложили санкции.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как нефтяная война поможет «Северному потоку – 2».