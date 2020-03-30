 

Mount & Blade II: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam со скидкой до 20%

30.03.2020, 16:53, Разное

Как и предполагали инсайдеры, сиквел Mount & Blade уже появился в раннем доступе в сервисе Steam. Примечательно, что общая скидка может составить до 20%: 10 процентов автоматически получат все покупатели, а остальные 10 полагаются владельцам любой игры из данной франшизы.
Таким образом, полная цена игры составит почти 1700 рублей, стоимость для «новичков» и «ветеранов» – 1529 и 1359 рублей соответственно. Ранняя версия ролевого экшена содержит сюжетную кампанию, а также разнообразный мультиплеер с множеством режимов вроде «Осады», «Командного боя» и «Схватки». После полноценного релиза игра будет поддерживать более 10 языков (русский в их числе), но сейчас геймеры смогут выбрать только между английским и китайским языками.

Через некоторое время сиквел Mount & Blade дебютирует на консолях текущего поколения – PS4 и Xbox One. Ранний доступ может продлиться не менее года, отметили эксперты.



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