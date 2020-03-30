Председатель Международного клуба инвесторов считает риском брать ипотеку в период кризиса

30.03.2020, 16:53, Разное

Председатель Международного клуба инвесторов Ирина Радченко считает, что обращение к ипотеке в кризисный период связано с определенными рисками. Академик МАИН не советует брать её по нескольким причинам.

Прежде всего, компетентный специалист напоминает, что ипотечный рынок чутко реагирует на все изменения, происходящие на рынке труда. Только имея абсолютную уверенность в собственной платежеспособности, можно реально думать о долгосрочном кредите. Однако условия нестабильности оставляют для этого слишком мало шансов. Кроме того, в связи с падением рубля многие учреждения страны, осуществляющие кредитно-финансовые операции, увеличили ставки. В случае оптимистического прогноза, связанного с преодолением пандемии COVID-19 и экономическим кризисом, уже летом можно будет говорить об актуальности ипотечного кредитования. Этому будут способствовать также меры, принятые государством для стимулирования такой возможности, например, субсидирование ипотечных ставок.

Радченко в беседе с журналистами URA.RU также напомнила о том, что Владимир Путин объявил о предоставлении гражданам РФ ипотечных каникул. Такое название носит льготный период, когда заёмщик имеет право приостановить или уменьшить выплаты уже взятого кредита на срок до 6 месяцев, пишет globalmsk.ru.