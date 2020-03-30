 

Жителям Ленинградской области запретили покидать район проживания

30.03.2020, 16:53, Новости дня

Власти Ленинградской области приняли решение ограничить выезд за пределы района проживания в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что петербургская полиция создала дежурные группы для выявления граждан, нарушающих обязательный карантин. К концу прошлой недели удалось выявить 22 нарушителя.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Fox News – число бездомных в Вашингтоне достигло рекордно низких показателей

08.02 / Глава МИД Дании посетил Донбасс. Фоторепортаж

09.02 / Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде

22.02 / Логинов задумался о завершении карьеры из-за постоянных нападок

04.02 / Евролига. Баскетболисты ЦСКА дома уступили “Анадолу Эфес”

26.02 / Производитель американских вертолет опубликовал видео с «уничтожением» танков «Армата»

16.03 / Мэр Нью-Йорка: ситуация с коронавирусом продлится, как минимум, полгода

12.02 / Жена священника сбила ребенка в Калуге и скрылась с места аварии

04.02 / Москвич рассказал о том, как проверяют на коронавирус в поликлинике

19.03 / Мантуров сказал, на сколько хватит продуктов российским ретейлерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска