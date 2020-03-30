Путин отметил самоотдачу борющихся с коронавирусом медиков
30.03.2020, 16:53, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин на встрече с полномочными представителями в федеральных округах отметил самоотдачу, профессионализм и дисциплину медиков, борющихся с коронавирусом.
«Я вижу, что наши медики проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину. Надо их поддержать. И кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
В ходе совещания с полпредами Путин заявил, что на прошлой неделе в РФ удалось сдержать сильный рост числа случаев коронавируса, также он дал ряд поручений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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