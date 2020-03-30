 

Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11 с NFC и батареей на 5000 мАч

30.03.2020, 16:53, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung представила новый бюджетный смартфон. Модель Galaxy M11 получила от разработчиков, в частности, аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Новый смартфон популярного азиатского бренда радует своей автономностью и прочими техническими параметрами. Батарея объемом 5000 мАч и 6,4-дюймовый дисплей позволят, как предполагают специалисты, функционировать продолжительное время. В Samsung не привели определенных данных, но, принимая во внимание показатели иных смартфонов компании, можно рассчитывать на 2-3 дня не самого активного пользования.

Работает Galaxy M11 на некоем восьмиядерном процессоре, вероятно, им окажется Qualcomm Snapdragon 450. Прочие характеристики нового мобильного девайса Гб оперативной и 32/64 Гб собственной памяти, тройная основная камера на 13+5+2 Мп. Второй датчик не имеет хорошего качества, но факт его наличия в недорогом устройстве уже радует. «Фронталка» имеет разрешение 8 Мп.

Из всего прочего можно отметить присутствие модуля NFC, USB-C, 15-ваттную зарядку, массу в 197 граммов. Клиенты смогут приобрести Samsung Galaxy M11 в фиолетовом, синем и черном цветах. О стоимости информации пока нет, но десятая версия гаджета ранее продавалась за 110 американских долларов и выше.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Мнение: Электричество в Российской империи, советская бытовая техника и царские сахарные заводы

10.02 / Мнение: О том, как в России «оправдывают убийцу»

27.02 / Погиб ребенок: в Липецке мужчина порезал ножом всю семью

07.03 / В центре Москвы в коллекторе нашли человеческие останки

16.02 / Медики назвали опасные для беременных продукты, способные спровоцировать выкидыш

08.03 / Компактный Volkswagen Beetle превратили в кемпер с сохранением оригинального шасси

11.02 / Мнение: Теперь их стало 100

10.02 / В Мурманске вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору

17.02 / «Мой сын продаст его и купит домик»: В гардеробе Эвелины Бледанс есть платье Наталии Орейро

11.03 / Акуна Матата: Лео Месси устроил тематическую вечеринку на 2-летие сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска