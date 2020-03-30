Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11 с NFC и батареей на 5000 мАч

30.03.2020, 16:53, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung представила новый бюджетный смартфон. Модель Galaxy M11 получила от разработчиков, в частности, аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Новый смартфон популярного азиатского бренда радует своей автономностью и прочими техническими параметрами. Батарея объемом 5000 мАч и 6,4-дюймовый дисплей позволят, как предполагают специалисты, функционировать продолжительное время. В Samsung не привели определенных данных, но, принимая во внимание показатели иных смартфонов компании, можно рассчитывать на 2-3 дня не самого активного пользования.

Работает Galaxy M11 на некоем восьмиядерном процессоре, вероятно, им окажется Qualcomm Snapdragon 450. Прочие характеристики нового мобильного девайса Гб оперативной и 32/64 Гб собственной памяти, тройная основная камера на 13+5+2 Мп. Второй датчик не имеет хорошего качества, но факт его наличия в недорогом устройстве уже радует. «Фронталка» имеет разрешение 8 Мп.

Из всего прочего можно отметить присутствие модуля NFC, USB-C, 15-ваттную зарядку, массу в 197 граммов. Клиенты смогут приобрести Samsung Galaxy M11 в фиолетовом, синем и черном цветах. О стоимости информации пока нет, но десятая версия гаджета ранее продавалась за 110 американских долларов и выше.